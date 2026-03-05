Arrestato | spinge a terra anziana le sfigura il volto e ruba 200 euro

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver spinto a terra un’anziana di 79 anni, causandole ferite al volto, e averle sottratto 200 euro. L’episodio è avvenuto in un quartiere della città, dove l’uomo ha agito con violenza, lasciando la donna dolorante e senza soldi. L’arresto è stato effettuato dagli agenti delle forze dell’ordine.

Un giovane di ventisei anni, identificato con le iniziali G.A., è stato arrestato e trasferito in carcere per una violenta rapina commessa a danno di un'anziana di settantanove anni. L'aggressione si è verificata il 3 febbraio a Romano di Lombardia, dopo che la vittima aveva prelevato denaro da uno sportello automatico. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione del sospettato grazie alle telecamere di sorveglianza e al ritrovamento del telefono rubato durante un'irruzione domiciliare l'8 febbraio. La donna colpita, Santina Farina, ha subito gravi lesioni al volto a causa della caduta forzata sul terreno asfaltato. Il malvivente, di origine africana, non solo ha spinto la signora fino a farla cadere, ma le ha strappato la borsetta contenente contanti, carte di credito e il dispositivo mobile.