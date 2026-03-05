Nella serata di mercoledì, nella contea di Ventura in California, Britney Spears è stata fermata dalla polizia e successivamente arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La cantante, nota a livello mondiale, si trovava alla guida quando è stata sottoposta a controllo. La notizia è stata diffusa dai media statunitensi che hanno riportato i dettagli dell’accaduto.

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza nella serata di mercoledì nella contea di Ventura, in California, secondo quanto riportato dalla stampa statunitense. L’episodio riporta la popstar al centro dell’attenzione mediatica dopo un periodo che sembrava relativamente tranquillo. L’arresto è avvenuto intorno alle 21:30, quando gli agenti della California Highway Patrol hanno fermato la cantante durante un controllo stradale. Dopo le verifiche di rito, Spears è stata ammanettata e condotta in custodia con l’accusa di guida sotto l’effetto dell’alcol. Secondo il verbale dell’arresto, la cantante è rimasta sotto custodia per diverse ore prima di essere formalmente registrata nel sistema nelle prime ore di giovedì mattina, intorno alle 3:00. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Arrestata la famosissima star!

Addio alla star famosissima. Terribile incidenteIl sipario è calato tragicamente su Kianna Underwood, l’ex bambina prodigio che aveva conquistato il pubblico dei primi anni Duemila con il suo...

Totti ha tradito Noemi? Ecco chi è la donna famosissima che avrebbe puntato: è una star di AmiciUn nuovo pettegolezzo di fine anno torna a mettere sotto i riflettori Francesco Totti e la sua vita privata.

FUBBE TRADUCE LA NUOVA CANZONE IN TREND