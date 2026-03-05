Arezzo-Ternana 1-2 | la capolista cade ma resta in vetta – Le foto del match

Durante la partita tra Arezzo e Ternana, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-1. La capolista, nonostante la sconfitta, mantiene la prima posizione in classifica. Le immagini della gara mostrano i momenti più significativi dell'incontro, che si è svolto presso lo stadio locale. La cronaca del match evidenzia le azioni più rilevanti in campo.

Arezzo, serata storta al Comunale: la Ternana passa 2-1 ma gli amaranto restano capolista

Ravenna, disco rosso a Pesaro. Resta in vetta ma Arezzo a -2
Vis Pesaro 1 Ravenna 0 VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci (1' st Di Renzo), Bove, Primasso; Zoia, Pucciarelli (45' st Tonucci), Paganini, Vezzoni;...

LIVE | 30ª giornata, Arezzo-Ternana 1-1. Ferrante porta avanti gli ospiti, l'ex Cianci pareggia

Arezzo-Ternana 1-2, le pagelle: ottimo impatto di Kurti e Pagliari. Ferrante torna al gol

Arezzo-Ternana 1-2: colpaccio rossoverde in casa della capolista

Arezzo-Ternana: Ferrante porta avanti gli umbri, Cianci per il pari. Dubickas firma il nuovo vantaggio rossoverde.

Arezzo-Ternana 1-2, Kurti: Diamo sempre il massimo, vittoria importante
Adi Kurti, uno dei migliori nella vittoria con l'Arezzo nel suo esordio da titolare con la maglia rossoverde, ha commentato il successo delle Fere a Radio Galileo: Vincere qui non è facile, abbiamo ...

RIVIVI, AREZZO-TERNANA 1-2, le Fere fermano la capolista
Benvenuti nella webcronaca di Arezzo-Ternana, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C Girone B. Si gioca al comunale Città di Arezzo.

Arezzo di nuovo in campo. Turn over contro la Ternana, Bucchi lancia Varela e Cianci

Questa sera, mercoledì 4 marzo, la gara in trasferta in Toscana