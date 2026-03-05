Arci Arezzo Arezzo Per Gaza e Sanitari per Gaza si mobilitano insieme per una raccolta di medicinali da inviare a Cuba

Arci Arezzo, Arezzo Per Gaza e Sanitari per Gaza hanno avviato una collaborazione per organizzare una raccolta di medicinali destinati a Cuba. Le tre organizzazioni si sono messe in moto per raccogliere farmaci necessari e preparare l'invio. L'iniziativa si svolge congiuntamente, coinvolgendo volontari e cittadini interessati a contribuire a questa operazione umanitaria.

Arezzo, 5 marzo 2026 – . "L'imperialismo degli Stati Uniti d'America sta creando una crisi umanitaria che va a ledere la sovranità e l'autodeterminazione del popolo cubano, costringendo l'isola a un'emergenza sanitaria ed energetica durissima, già ampiamente messa precedentemente in ginocchio da anni di embargo. Mancano farmaci essenziali, forniture di base e strumenti per curare: più del 70 % dei medicinali di uso comune è assente nelle farmacie e nelle strutture sanitarie, colpendo soprattutto chi vive con malattie croniche e i gruppi più vulnerabili.