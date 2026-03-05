Appuntamento il 10 maggio a Padova | la manifestazione sportiva solidale di quest' anno sostiene uno studio sul sonno dei piccoli pazienti dell’Hospice Pediatrico della città

Il 10 maggio a Padova si terrà una manifestazione sportiva solidale che coinvolgerà migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia, tutti indossando magliette rosa. L’evento di quest’anno ha come obiettivo principale il sostegno a uno studio sul sonno dei piccoli pazienti dell’Hospice Pediatrico della città. La giornata si svolgerà con attività sportive che uniscono sport e solidarietà.

Torna in primavera l'appuntamento con la manifestazione sportiva benefica che ogni anno coinvolge migliaia di partecipanti in maglietta rosa da tutta Italia. Si sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione della Pink Run che quest'anno correrà per Padova il 10 maggio, portando con sé lo spirito che l'ha resa un appuntamento atteso da migliaia di donne: unire movimento, comunità e solidarietà in un'unica giornata. L'evento, giunto alla diciassettesima edizione, apre le iscrizioni l'8 marzo e conferma la formula che negli anni ha trasformato una semplice corsa in un rito collettivo.

