apple macbook neo e iphone 17e prezzo economico per i primi portatili di fascia bassa

Apple ha annunciato il lancio del nuovo MacBook Neo e dell’iPhone 17e, due dispositivi di fascia bassa pensati per essere più accessibili. I prezzi sono stati ridotti rispetto ai modelli precedenti, mantenendo comunque le caratteristiche distintive del marchio. La presentazione è avvenuta in un evento ufficiale, con dettagli sui nuovi prodotti condivisi tramite comunicati stampa e materiali promozionali.

Apple vuole rendere i propri prodotti più accessibili senza rinunciare all’identità tecnologica e stilistica del brand. Lo fa con il lancio del MacBook Neo, il primo portatile Mac sotto la soglia dei 700 euro, e del nuovo iPhone 17e. Si apre così una fase in cui Cupertino punta a conquistare fasce di mercato più ampie, dagli studenti agli utenti che finora si erano fermati davanti ai prezzi dei prodotti della casa californiana. Il nuovo MacBook Neo. Con un prezzo di partenza di 699 euro (599 dollari negli Stati Uniti), MacBook Neo è ufficialmente il portatile più economico mai prodotto da Apple. Si tratta di un notebook pensato per un. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

iPhone 17e, Apple lancia a sorpresa un nuovo smartphone economico: prezzo, caratteristiche e coloriApple ha lanciato il nuove iPhone 17e, lo smartphone accessibile che integra la famiglia iPhone 17.

Apple annuncia MacBook Neo, il primo Mac economico: prezzo e quando arriva in ItaliaApple ha ufficialmente presentato MacBook Neo, il primo Mac portatile che si rivolge a una fascia di prezzo inferiore rispetto agli altri prodotti...

