Apple annuncia MacBook Neo | il portatile da 699 euro che punta al grande pubblico

Apple ha presentato il nuovo MacBook Neo, un modello di portatile dal prezzo di 699 euro destinato a un pubblico più ampio rispetto ai tradizionali MacBook. La società ha annunciato questa novità come parte della propria gamma di computer portatili. Il dispositivo si rivolge a utenti che cercano un'alternativa più accessibile senza rinunciare alle funzioni di base.

Apple amplia la propria gamma di computer portatili con MacBook Neo, un modello pensato per raggiungere un pubblico più ampio rispetto ai tradizionali MacBook. Con un prezzo di partenza di 699 euro, il dispositivo si rivolge soprattutto a studenti, utenti domestici e a chi si avvicina per la prima volta all’ecosistema Apple. Tra le caratteristiche principali spiccano il chip A18 Pro, il display Liquid Retina da 13 pollici e un’autonomia progettata per coprire un’intera giornata di utilizzo. Il MacBook più accessibile di sempre Con MacBook Neo Apple tenta una mossa strategica: portare l’esperienza macOS in una fascia di prezzo finora poco esplorata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

