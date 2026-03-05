Apparato respiratorio in salute? Ce lo dice la spirometria
La spirometria viene utilizzata per verificare lo stato di salute dell’apparato respiratorio. Il fumo di sigaretta può causare danni ai polmoni che si sviluppano lentamente e spesso non danno segni immediati. La prova misura la quantità di aria che si può inspirare ed espirare, offrendo un quadro preciso delle funzioni respiratorie.
MEDICINA. I danni del fumo di sigaretta all’apparato respiratorio rimangono spesso silenziosi per anni. Tosse, fiato corto nelle salite, maggiore suscettibilità alle infezioni sono segnali che molti fumatori tendono a minimizzare, ma che possono rappresentare le prime avvisaglie di patologie croniche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) o, nei casi più gravi, di tumore del polmone. Da qui l’importanza di non aspettare sintomi conclamati e inserire nel proprio programma di prevenzione un check up respiratorio periodico. Ne parliamo con il dottor Rodolfo Guarnieri, responsabile del Servizio di Fisiopatologia Respiratoria del Policlinico San Marco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
