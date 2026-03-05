aperto il bando sulle iniziative per i giorni della democrazia

È stato pubblicato nella sezione Bandi e Gare del sito del Comune un avviso rivolto a enti e organizzazioni interessate a proporre iniziative per i

È stato pubblicato nella sezione Bandi e Gare del sito del Comune l’avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di nuove iniziative da inserire nel palinsesto del progetto Milano è Memoria per il 2026. Sarà data priorità, con un punteggio aggiuntivo, alle proposte inerenti all’ottantesimo anniversario del Referendum istitutivo della Repubblica italiana. "I giorni della democrazia. Ottant’anni di Repubblica italiana" è il titolo del progetto per cui la Giunta comunale ha già approvato le linee guida di un programma di eventi dedicati alla Liberazione, di cui il presente bando è parte integrante. Il bando ha a disposizione 60mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

