Anziano truffato coppia inseguita e catturata

Un anziano è stato vittima di una truffa, mentre una coppia di sospetti è stata inseguita e catturata dai carabinieri. L’operazione è iniziata a Cattolica, dove è stato pedinato un veicolo sospetto. Martedì mattina, i militari hanno arrestato una donna di 50 anni proveniente da Ancona e un uomo di 32 anni residente a Morciano di Romagna.

Le truffe agli anziani iniziano ad avere le gambe corte. Dopo il pedinamento di un'automobile ritenuta sospetta, iniziato a Cattolica, i carabinieri hanno arrestato martedì mattina un'anconetana di 50 anni e un napoletano di 32 anni residente a Morciano di Romagna, in provincia di Rimini. Hanno truffato un 87enne di Montemarciano portandogli via due collane d'oro e un orologio dopo avergli fatto credere che la vettura dell'anziano era stata utilizzata per commettere una rapina. La coppia di truffatori si è mossa a bordo di una Y10, di proprietà del napoletano. Stando alle indagini dei carabinieri del Norm di Riccione, guidati dal comandate Matteo Tagliaferri, l'anziano ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere.