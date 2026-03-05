antraccoli solo in pochi si collegano alla rete

A Antraccoli solo alcuni cittadini riescono a collegarsi alla rete, mentre la maggior parte fatica ad avere accesso. Durante una riunione della commissione con Geal non si è discusso ufficialmente di acqua torbida, ma il tema è stato comunque accennato, facendo intuire un collegamento con il problema della contaminazione da tetraidrotiofene. La questione rimane aperta e senza risposte ufficiali.

Impossibile – anche se fuori dall’ordine del giorno della commissione con Geal – parlare di acqua torbida senza "scivolare" nel caso di contaminazione da tetraidrotiofene. Qui, però, la premessa è necessaria: il primo (ora risolto) è un fenomeno legato alla rete idrica di competenza pubblica, il secondo (in divenire) a pozzi privati. Su circa 2200 abitanti ad Antraccoli, solo 320 sono le utenze allacciate all’ acquedotto, mentre le restanti preferiscono rifornirsi in autonomia approfittando di un territorio molto ricco di risorse. Da inizio anno – e cioè a poco più di un mese dalle prime segnalazioni per l’acqua che sapeva di gas – sono state cinque o sei le richieste di preventivo arrivate a Geal per collegarsi alla rete idrica pubblica, tre delle quali andate in porto, mentre le restanti in attesa di un successivo riscontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

