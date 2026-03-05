Antonio Tajani torna a criticare Conte in merito allo scontro sui rapporti tra gli Stati Uniti e l’Italia, accusandolo di dare lezioni senza assumersi responsabilità. Tajani ha espresso queste opinioni in un intervento pubblico, evidenziando la sua posizione riguardo alle recenti tensioni tra i due. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulle relazioni internazionali e sul ruolo del nostro paese.

Antonio Tajani ha commentato lo scontro avuto con Giuseppe Conte il 2 marzo durante i lavori della commissione al Senato. "L'ira del giusto è tremenda, io cerco di non alzare la voce ma non si può esagerare. Ora l'Italia è protagonista in politica internazionale mentre c'era chi andava dalla Merkel col cappello in mano, danno lezioni agli altri senza farsi esame di coscienza", ha detto il ministro degli Esteri.

© Virgilio.it - Antonio Tajani torna sullo scontro con Conte e fa polemica, "danno lezioni senza farsi esame di coscienza"

Temi più discussi: Meloni chiama Eni e Snam sull'energia. Armi, basi: il conflitto visto dall'Italia; Crosetto: Bloccato a Dubai per mia scelta. Avrò sbagliato come ministro, chiedo scusa. Scontro Conte-Tajani; Discorso di Trump e referendum sulla riforma della giustizia a ReStart; Iran, Tajani e i consigli agli italiani negli Emirati: Evitare di prenotare il pullman per l'Oman e poi non presentarsi.

