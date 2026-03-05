antonio tajani torna a dritto e rovescio

Stasera, giovedì 5 marzo, Paolo Del Debbio conduce nuovamente Dritto e Rovescio su Rete 4, un talk show dedicato all’attualità. La puntata prevede discussioni su temi di attualità e interviste, con la partecipazione di vari ospiti. L’appuntamento è in prima serata, come di consueto, e rappresenta uno degli eventi televisivi più seguiti della serata.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 5 marzo, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 5 marzo 2026. Al centro della puntata, un approfondimento sulla stretta attualità alla luce del conflitto tra USA e Israele contro l’Iran, con ospite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il quale si parlerà anche delle ricadute politiche e istituzionali delle scelte adottate in campo internazionale. A seguire, ampio spazio sarà poi dedicato al tema della giustizia, con un approfondimento sul referendum. Infine, il giorno dopo i funerali, si torna a parlare del piccolo Domenico, con un’inchiesta sui punti oscuri della vicenda e sugli aggiornamenti legati alle novità emerse dall’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Orsini sulla proposta di ritorno della leva militare

