Antisemitismo sì alla legge Favorevoli anche sei dem

Al Senato il disegno di legge contro l’antisemitismo ha ottenuto l’approvazione in prima lettura con il voto favorevole di sei membri del Partito Democratico. La proposta di legge mira a contrastare fenomeni di discriminazione e violenza legati all’antisemitismo, anche se il testo deve ancora passare alle successive fasi di esame e approvazione. La discussione si è chiusa con un voto favorevole e nessuna presa di posizione ufficiale da parte di altri partiti.

Passa il disegno di legge contro l'Antisemitismo in prima lettura al Senato. Ma con il voto contrario di M5S, Avs e Pd, ad eccezione di sei senatori dem che, senza polemiche con chi guida, ma proprio non se la sentivano di votare contro una proposta che, peraltro, era nata da un senatore del Pd, Graziano Delrio, protagonista di una iniziativa prima scomunicata dai vertici poi accetta ma con una serie di condizioni e cambiamenti. E così, nonostante la mitezza con cui i sei spiegano il loro voto, la ferita emerge. E indica un punto dolente per il centrosinistra, per il Pd. Ne sanno qualcosa i tanti ebrei che, pure, militano nel Pd, come Emanuele Fiano.