Annabel Schofield le cause della morte dell’attrice di Dallas

Annabel Schofield, nota per il ruolo di Laurel Ellis nella serie televisiva Dallas, è deceduta a Los Angeles all’età di 62 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai rappresentanti dell’attrice, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La sua carriera televisiva l’ha vista protagonista di numerosi ruoli, diventando un volto noto per il pubblico.

Annabel Schofield, l’indimenticabile Laurel Ellis della serie cult Dallas, si è spenta a Los Angeles all’età di 62 anni. La notizia, confermata nelle ultime ore da The Hollywood Reporter, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e della moda, settori che l’hanno vista protagonista assoluta per oltre tre decenni. Ma cosa le è successo davvero? La battaglia contro la malattia. Stando a quanto riportato dalle testate d’oltreoceano, la scomparsa dell’attrice e supermodella gallese Annabel Shofield, avvenuta lo scorso 28 febbraio, è stata causata dalle complicazioni legate a una patologia tumorale. Una battaglia combattuta con la stessa discrezione e dignità che avevano contraddistinto la sua transizione dalle passerelle dell’alta moda ai set cinematografici di Hollywood. 🔗 Leggi su Dilei.it

