Angelo Dalle Molle il genio dimenticato

Angelo Dalle Molle è ricordato come un imprenditore che ha raggiunto importanti risultati nel suo settore, lasciando un segno nelle abitudini quotidiane di molte persone. La sua carriera è stata caratterizzata da successi che hanno influenzato il mercato e le attività aziendali, contribuendo a plasmare alcuni aspetti dell’economia italiana. La sua figura, tuttavia, resta meno nota rispetto ai suoi risultati e alle sue innovazioni.

(Adnkronos) – Ha colto successi imprenditoriali capaci di lasciare traccia nelle abitudini degli italiani: lanciando per esempio il Cynar, liquore “salutare” a base di carciofo, e inventando una campagna pubblicitaria che negli anni Settanta ha fatto storia, grazie all’inossidabile claim sul “logorio della vita moderna” affidato all’attore Ernesto Calindri, ripreso nel bel mezzo del traffico metropolitano mentre sorseggia il suo amaro. Ma lo sguardo di Angelo Dalle Molle – imprenditore, mecenate e soprattutto “genio” visionario oggi dimenticato – si è sempre saldamente puntato sul futuro, grazie alla pionieristica capacità di leggere, con... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Mestre celebra Angelo Dalle Molle, inventore del Cynar e precursore della modernitàDall'11 marzo al 15 aprile un programma di incontri alla Vez organizzato dalla Rete Biblioteche comunale: «Guardava nel futuro prima e meglio di... Cynar, Biancosarti e Vov. I successi da bere di Angelo Dalle Molle in rassegna a MestreHa colto successi imprenditoriali capaci di lasciare traccia nelle abitudini degli italiani: lanciando il Cynar, liquore ’salutare’ a base di... Approfondimenti e contenuti su Angelo Dalle Molle. Temi più discussi: Mestre celebra Angelo Dalle Molle, inventore del Cynar e precursore della modernità; Dall’11 marzo al 15 aprile la Rete Biblioteche del Comune di Venezia celebra la genialità del mestrino Angelo Dalle Molle; Venezia celebra Angelo Dalle Molle, genio visionario del futuro; Cynar, Biancosarti e Vov. I successi da bere di Angelo Dalle Molle in rassegna a Mestre. Dall’11 marzo al 15 aprile la Rete Biblioteche del Comune di Venezia celebra la genialità del mestrino Angelo Dalle MolleDall’11 marzo al 15 aprile la rete Biblioteche del Comune di Venezia celebra la genialità del mestrino Angelo Dalle Molle, precursore di innovazioni che stanno cambiando la nostra vita. live.comune.venezia.it Venezia celebra Angelo Dalle Molle, genio visionario del futuroDall'11 marzo al 15 aprile la Rete Biblioteche del Comune di Venezia dedica un ciclo di incontri ad Angelo Dalle Molle ... italpress.com Dall’11 marzo al 15 aprile la VEZ e RETE Biblioteche Venezia dedica una rassegna di incontri ad Angelo Dalle Molle, imprenditore mestrino capace di anticipare molte delle innovazioni che oggi fanno parte della nostra quotidianità: dall’Intelligenza Artificiale - facebook.com facebook Un mestrino che ha immaginato il futuro prima di tutti! Dall’11 marzo al 15 aprile la Rete Biblioteche Venezia dedica una rassegna di incontri ad Angelo Dalle Molle, imprenditore mestrino capace di anticipare molte delle innovazioni che oggi fanno parte d x.com