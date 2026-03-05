L'agente FIFA Claudio Anellucci ha commentato la situazione di Sandro Tonali, ex giocatore del Milan, durante un'intervista a TMW Radio. Ha affermato che in Italia nessuno può gestire questa operazione e ha fatto riferimento specifico al ruolo del Milan. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle possibilità di mercato e sulle specificità del contesto italiano riguardo alla vicenda.

L'agente FIFA Claudio Anellucci ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', in onda nel pomeriggio di ieri. L'agente ha voluto trarre diverse tematiche: dal possibile ritorno di Tonali, ex Milan in Italia, fino al ruolo di Totti alla Roma (e l'esempio di Maldini). Ecco, di seguito, le sue parole: Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane: "E' un giocatore cresciuto moltissimo, che il Milan ha dato via per rimpinguare le casse. Venduto molto bene, poi quando lo vendi a 70-80 mln è chiaro che chi lo compra può permetterselo e non deve vendere. Oggi l'operazione Tonali in Italia non la può fare nessuno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Anellucci: “Tonali? In Italia questa operazione non può farla nessuno. Il Milan…”

Inter, Marotta svela: «Cancelo? Ha un contratto molto oneroso che nessuno in Italia può affrontare. Per Frattesi la nostra strategia è questa»A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bologna, Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di...

Leggi anche: "Nessuno può dire togliti a nessuno, ma...". Tajani “ricuce” Forza Italia in Sicilia: ecco il patto su giunta e partito

Aggiornamenti e notizie su Anellucci Tonali In Italia questa....

Temi più discussi: Anellucci: Oggi in Italia l'operazione Tonali non può farla nessuno; IL PARERE - Anellucci: Tonali? Questa operazione in Italia non la può fare nessuno; Anellucci: Tonali, nessuno in Italia può permetterselo. Lazio, siamo al ridicolo; Anellucci sul sogno Juve: Tonali in Italia non se lo può permettere nessuno.

Anellucci: Tonali in Italia oggi non se lo può permettere nessunoL'agente Claudio Anellucci è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane: E' un giocatore cresciuto ... tuttojuve.com

Anellucci: Oggi in Italia l'operazione Tonali non può farla nessunoSi parla tanto, nel corso delle sessioni di calciomercato ma non solo, di un possibile ritorno di Sandro Tonali in Italia. Ovviamente la suggestione Milan rimane sempre viva, visti i ... milannews.it

Anellucci: "Oggi l'operazione Tonali in Italia non la può fare nessuno. Lazio, siamo... x.com