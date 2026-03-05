android 17 beta 1 modifica preferita confermata dal sondaggio proprio come previsto

Android 17 Beta 1 ha confermato la modifica preferita degli utenti, secondo i risultati di un sondaggio. La versione beta fornisce una visione delle aspettative degli utenti Pixel, con le prime impressioni raccolte da un numero consistente di tester. I feedback evidenziano le aree di interesse e le priorità per le future release del sistema operativo.

android 17 beta offre una panoramica chiara delle aspettative degli utenti Pixel. le prime impressioni, raccolte su una base di tester significativa, indicano priorità ben definite e aree di interesse per le prossime release. le informazioni evidenziano una preferenza marcata per la semplificazione dell’interfaccia e per la personalizzazione dell’esperienza d’uso, con riferimenti espliciti a funzionalità richieste. impressioni iniziali di android 17 beta 1. Con la Beta 1, la partecipazione è risultata ampia: oltre 2.500 tester hanno fornito back utili. In termini di preferenze, la possibilità di rimuovere At a Glance dal launcher del Pixel ha raccolto quasi la metà dei voti, superando di molto l’opzione secondaria personalizzazione della barra di ricerca. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

le anticipazioni su android 17 mostrano una beta disponibile dopo un rinvio minimo, con piccole variazioni sul fronte visivo del pixel launcher.

android 17 beta 1 introduce due interventi significativi sul quotidiano utilizzo dei Pixel: la possibilità di rimuovere la funzione At a Glance dalla...

