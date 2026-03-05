Andrea Stramezzi ricoverato Luca Romano rilancia | Mio post in gruppi di luridi novax filorussi loro scopo uccidere bambini

Andrea Stramezzi è stato ricoverato in ospedale, mentre Luca Romano ha pubblicato un nuovo messaggio sul suo profilo, in cui afferma che i cosiddetti

Il secondo post violento di Luca Romano recita queste parole: "Ricordatevi sempre che un novax ha quello scopo nella vita: far morire i bambini" Dopo il primo post Facebook che incitava all’odio sul ricovero di Andrea Stramezzi, per altro in coma, l’utente Luca Romano rilancia in modo violent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il medico Andrea Stramezzi ricoverato in terapia intensiva, trovato per terra in fin di vita e portato al policlinico di MilanoIl personale medico avrebbe portato avanti tutti gli esami possibili, da quelli al sangue a quelli agli organi, fino alla tac al cervello, ma non...

Discussioni sull' argomento Il medico Andrea Stramezzi ricoverato in terapia intensiva e in coma, trovato per terra in fin di vita e portato al policlinico di Milano; Cosa è successo al dottor Stramezzi? La famiglia non crede alle cause naturali: Massimo Mazzucco rompe il silenzio.

Andrea Stramezzi, medico famoso per le sue posizioni no vax, è in coma. Il figlio: Papà è stato trovato in fin di vitaIl dottore, conosciuto anche dal pubblico televisivo negli anni del coronavirus, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano. I dubbi del figlio Pietro in alcuni post su X ... today.it

Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: È in comaIl dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano. Il medico, 67 anni, è in coma, secondo quanto riferito dallo stesso figlio Pietro su X. milanotoday.it

DIEGO FUSARO: Dott. Andrea Stramezzi: il giallo si infittisce __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook

Vi parlo del mio amico Andrea Stramezzi, che tra la vita e la morte lotta, e non lo sa, contro un odio demente x.com