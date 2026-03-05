Andrea Sempio a Fanpage | Per alcune persone ormai Garlasco è come una soap opera indagano e mi seguono in strada
Andrea Sempio ha raccontato a Fanpage che alcune persone considerano Garlasco come una soap opera, seguendo le indagini e monitorando i suoi spostamenti per strada. Sempio è indagato per il delitto di Chiara Poggi, con ipotesi di coinvolgimento di Alberto Stasi o di altri ignoti. Ha osservato che molte persone vivono questa vicenda come un intrattenimento partecipato, senza specificare motivazioni o cause.
A Fanpage.it parla Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi o con ignoti: "Molte persone stanno vivendo queste indagini come una soap opera a cui però possono partecipare. Il Dna? È chiarito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caso Garlasco, parla Andrea Sempio: “Per il pubblico il delitto è diventato una soap opera. La gente mi chiede i selfie”
Leggi anche: Andrea Sempio: "La gente mi chiede i selfie. Il delitto è diventato una soap opera"
Una selezione di notizie su Andrea Sempio.
Temi più discussi: Garlasco, un anno fa la riapertura delle indagini su Andrea Sempio: tutte le tappe tra Dna, impronte e avvocati; Caso Garlasco, parla Andrea Sempio: Per il pubblico il delitto è diventato una soap opera. La gente mi chiede i selfie; Garlasco, il consulente di Sempio: Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Penso anche all'asciugamano; Andrea Sempio: Lo scontrino l'ho fatto io, i testimoni dicono balle. L'orario della morte di Chiara Poggi è un altro? Io non cambio...
Garlasco, il consulente di Sempio: Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Penso anche all’asciugamanoIl team di Andrea Sempio al completo si è ritrovato oggi presso il laboratorio Genomica di via Arduino a Roma per discutere delle prossime mosse da mettere in campo per la difesa del 37enne, indagato ... fanpage.it
Andrea Sempio a Incidente Probatorio (Canale 122): Il caso Garlasco è diventato una soap operaAndrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, parla in tv: Il caso è diventato una soap opera, si è perso il contatto con la realtà ... tag24.it
Andrea Sempio, l’assalto dei giornalisti a Roma - facebook.com facebook
Andrea Sempio rompe il silenzio, difende il suo alibi e poi dice una cosa che qualcuno si aspettava Garlasco, Andrea Sempio confessa: “Al referendum voto sì” x.com