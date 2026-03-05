Andrea Sempio a Fanpage | Per alcune persone ormai Garlasco è come una soap opera indagano e mi seguono in strada

Andrea Sempio ha raccontato a Fanpage che alcune persone considerano Garlasco come una soap opera, seguendo le indagini e monitorando i suoi spostamenti per strada. Sempio è indagato per il delitto di Chiara Poggi, con ipotesi di coinvolgimento di Alberto Stasi o di altri ignoti. Ha osservato che molte persone vivono questa vicenda come un intrattenimento partecipato, senza specificare motivazioni o cause.