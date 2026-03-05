A Aorta Gallery, spazio d’arte indipendente situato in corso Italia 146, è stata inaugurata una mostra immersiva intitolata

Aorta Gallery, spazio d’arte indipendente di corso Italia 146, inaugura una mostra d’arte immersiva unica, " Mind SpaceTime – Quantum Reflections " dell’artista Andrea Rizzo. Per la prima volta, l’artista utilizza tutto il potenziale della tecnologia per immergere lo spettatore nell’inconscio, portandolo letteralmente fino al fondo dello straordinario mare della Calabria. Il visitatore si troverà in un mondo fatto dei propri riflessi, di abitanti unici del mondo sottomarino e dei propri desideri, emozioni ed esperienze rimosse. La mostra, visitabile dal 7 marzo al 30 aprile (martedì-domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20), riflette la profonda connessione tra le più recenti teorie della fisica e il mondo mentale, riunendo proiezioni immersive della realtà sottomarina della Calabria, videoarte, ambienti sonori e realtà virtuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Andrea Rizzo Arte immersiva

