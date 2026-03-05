Andrea Ceccherini insignito ufficiale della Repubblica italiana per meriti sociali e culturali

Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for independent thinking e già cavaliere, è stato nominato ufficiale della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella. La nomina è stata concessa in riconoscimento di meriti sociali e culturali. La comunicazione ufficiale è stata fatta su proposta di un organismo competente. La decorazione è stata consegnata in una cerimonia ufficiale.

Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for independent thinking, già cavaliere, è stato nominato "ufficiale della Repubblica italiana" dal capo dello Stato Sergio Mattarella "in considerazione di particolari benemerenze, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ". Lo rende noto l'ufficio stampa di Osservatorio for indipendent thinking spiegando che "l'ordine al merito della Repubblica di cui Andrea Ceccherini è stato insignito con decreto è il più alto degli ordini della Repubblica". "Questa onorificenza - si spiega ancora in una nota - è attribuita a personalità indipendenti con lo scopo di 'ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari'".