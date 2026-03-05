Andava fortissimo | le parole della compagna di una delle vittime del tram deragliato a Milano

Flores Calderon, compagna di Ferdinando Favia, ha commentato che lui “andava fortissimo” dopo il deragliamento del tram della linea 9 avvenuto il 27 febbraio a Milano in viale Vittorio Veneto. La tragedia ha causato la morte di Favia e coinvolto altri passeggeri, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La dinamica dell’accaduto resta al centro delle verifiche in corso.

"Appena siamo saliti abbiamo notato una forte velocità. Poi c'era il caos, urlavano tutti".” ha detto Flores Calderon, compagna di Ferdinando Favia, morto nel deragliamento del tram della linea 9 il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto "Andava fortissimo". Sono queste le parole Flores Calderon, compagna di Ferdinando Favia, morto nel deragliamento del tram della linea 9 il 27 febbraio a Milano in viale Vittorio Veneto. Flores e il compagno sono saliti alla fermata di via Fabio Filzi, oltre un chilometro prima del luogo del disastro. La donna è stata sentita oggi al Reparto Radiomobile della Polizia locale di Milano. “Sono molto dispiaciuta per quello che è successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Scambio di identità per una delle vittime del tram deragliato a Milano: non è morto Karim Tourè, ma un 49enneLa procura ha spiegato che c'è stato uno scambio di persona: in seguito al deragliamento del tram non è morto Karim Tourè, ma il 49enne Johnson Okon...

