Ancora violenza in centro a Bari | turista ferito e derubato in piazza Massari

Un turista è stato ferito e rapinato in piazza Massari nel centro di Bari. L’episodio si è verificato pochi giorni dopo un’altra aggressione avvenuta in piazza Mercantile. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. La situazione ha provocato preoccupazione tra i residenti e i visitatori della zona.

Un 31enne estone è stato vittima di un'aggressione da parte di cinque uomini in pieno centro a Bari ed è stato derubato di soldi, telefono e bancomat. Pochi giorni fa un'altra brutale aggressione in piazza Mercantile Nuovo episodio di violenza nel centro di Bari a pochi giorni dalla brutale aggressione avvenuta in piazza Mercantile. Nella serata di martedì 3 marzo, intorno alle 22.30, un cittadino estone di 31 anni sarebbe stato aggredito e rapinato in piazza Massari. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo sarebbe stato accerchiato da cinque cittadini extracomunitari che lo avrebbero derubato. Durante l'aggressione gli assalitori avrebbero sottratto alla vittima circa 600 euro in contanti, la chiave della sua autovettura, il telefono cellulare e la carta bancomat.

Bari e l’Italia in piazza contro la riforma su violenza sessuale: al centro il consenso e la tutela delle vittime.Bari dice no al Ddl Bongiorno: in piazza per il consenso, una battaglia nazionale contro il rischio di regresso Una marea di persone ha invaso oggi,...

