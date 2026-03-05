Ancona prevenire il color retto si può ecco la campagna

A Ancona è partita una nuova campagna di sensibilizzazione sul tumore del colon-retto, una delle principali cause di mortalità in Italia. L'iniziativa mira a informare la popolazione sui metodi di prevenzione e sulla rilevanza di controlli regolari. L'obiettivo è coinvolgere cittadini di tutte le età, promuovendo comportamenti più consapevoli e l’uso di strumenti diagnostici.

Ancona, 5 marzo 2026 - In Italia, il tumore del colon-retto rappresenta una sfida sanitaria di primaria importanza. I numeri parlano chiaro: si tratta della seconda neoplasia più frequente nelle donne, preceduta solo dal tumore alla mammella, e della terza negli uomini, dopo prostata e polmone. Solo nel 2024, le stime indicano circa 48.706 nuove diagnosi. Nonostante i progressi della medicina, la mortalità resta elevata, con una persona su due che perde la vita a causa di questa patologia. Il motivo principale di questo dato drammatico è il ritardo diagnostico. “Tuttavia – annunciano dall’Ast Ancona-, esiste una strada concreta per cambiare queste statistiche: la prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cancro colon-retto, i sintomi che non si devono trascurare: in “nove casi su dieci” si può prevenireIl decesso dell’attore James Van Der Beek, avvenuto il 10 febbraio 2026 a 48 anni, ha riportato l’attenzione sul cancro al colon-retto e...

Tutti gli aggiornamenti su Ancona prevenire il color retto si può....

Ancona prevenire il color retto si può, ecco la campagnaL'assessore regionale Paolo Calcinaro caldeggia l'adesione al test gratuito e non invasivo. La fascia di età target è stata ampliata e comprende ora tutti i cittadini residenti tra i 45 e i 74 anni. msn.com

Ad Ancona arte e laboratori con giovani per prevenire il disagioIntercettare e prevenire il disagio dei ragazzi, facendo esprimere il loro malessere attraverso attività artistiche, come quella teatrale, per non istituzionalizzare la loro condizione ma invece farli ... ansa.it