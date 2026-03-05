Anche la guardia di finanza presente al Nauta con un proprio stand

Alla fiera nautica di Misterbianco, in provincia di Catania, la guardia di finanza ha allestito un proprio stand espositivo. L’evento, che si svolge su oltre 27 mila metri quadrati e conta la partecipazione di più di mille espositori, è un appuntamento di rilievo per professionisti e aziende del settore. La presenza delle forze dell’ordine si inserisce nel quadro delle attività di controllo e tutela dell’evento.

Lo spazio, dove sono illustrate le attività e gli strumenti utilizzati dai militari, è stato visitato anche dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci La guardia di finanza partecipa con uno stand espositivo all’importante salone nautico in corso a Misterbianco, in provincia di Catania, che con la partecipazione di oltre mille espositori e oltre 27 mila metri quadrati rappresenta un appuntamento sempre più attrattivo per professionisti e appassionati del settore. Il Corpo è presente con uno spazio dove sono illustrati mezzi e tecnologie in dotazione, tra cui droni aerei impiegati nelle attività di sorveglianza e monitoraggio degli spazi marittimi, che rafforzano ulteriormente la capacità operativa nel controllo del mare e delle coste. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

SHIPPING ITALY a bordo con il ROAN della Guardia di Finanza

