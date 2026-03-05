Anas riavvio dei lavori di manutenzione dei viadotti Casetta e Savio V sulla E45

Anas ha annunciato il ripreso dei lavori di manutenzione sui viadotti Casetta e Savio V lungo la E45, nella zona di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena. La riattivazione delle attività riguarderà le operazioni di intervento e verifica sulla struttura dei due viadotti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità sulla strada statale.

Anas ha programmato il riavvio dei lavori di manutenzione dei viadotti Casetta e Savio V lungo la E45 a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena. Da martedì 10 marzo, in direzione Roma, sarà attivo il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il km 200,800 ed il km 201,600 della E45 per contestuale chiusura, sulla medesima tratta chilometrica, della carreggiata opposta in direzione Cesena, su cui si svolgeranno i lavori in corrispondenza del ponte Torelli. La modifica alla circolazione sarà attiva fino al termine delle attività programmato fino a venerdì 9 maggio. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Lavori sui viadotti, Anas conferma tempi e fondi dopo l'incontro in prefetturaSi è svolto alla prefettura di Agrigento un incontro tra il prefetto e i vertici regionali di Anas in Sicilia per fare il punto sui principali...

