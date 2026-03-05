Analisi laser rivela i misteri dei campioni di Darwin

Nel Natural History Museum di Londra sono conservati in barattoli sigillati da quasi due secoli alcuni campioni zoologici raccolti da Charles Darwin durante il suo viaggio sulla HMS Beagle tra il 1831 e il 1836 alle Galapagos. Recentemente, un'analisi laser su questi campioni ha fornito nuove informazioni su queste preziose specie. Gli studiosi hanno studiato i reperti senza doverli aprire.

Nel Natural History Museum di Londra, alcuni dei campioni zoologici raccolti da Charles Darwin durante il celebre viaggio della HMS Beagle (1831-1836) alle Galapagos sono custoditi in barattoli sigillati da quasi due secoli. Per la prima volta, un gruppo di ricercatori è riuscito a studiare chimicamente i liquidi di conservazione di questi esemplari senza aprire i contenitori, offrendo nuove prospettive per la cura delle collezioni naturalistiche mondiali. Lo studio, pubblicato su ACS Omega e selezionato come ACS Editors’ Choice il 13 gennaio 2026, rappresenta un passo avanti significativo nell’applicazione della spettroscopia laser alla conservazione scientifica. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Analisi laser rivela i misteri dei campioni di Darwin Iran, la scuola di Minab, la base militare dei Pasdaran e il missile iraniano: ecco cosa rivela l’analisi OsintIl bombardamento della scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, in Iran, è diventato il centro di una violenta guerra di disinformazione tra... Analisi del sangue a rilento: i campioni arrivano in ritardo allo Spaziani.Ritardi cronici nella consegna delle provette che rischiano di ingolfare la macchina diagnostica dell'Ospedale Spaziani.