Le gare pubbliche deserte sono spesso associate alla mancanza di operatori economici disposti a partecipare. Questa situazione si verifica quando le procedure di affidamento pubblico non attraggono imprese, creando vuoti nelle assegnazioni di lavori e servizi. La questione viene analizzata considerando i fattori che influenzano la partecipazione alle gare e le modalità di gestione delle procedure.

Il fenomeno delle gare pubbliche deserte viene correntemente attribuito a una presunta assenza di operatori economici sul mercato. Un’analisi delle cause effettive riconduce invece il problema a disfunzioni di natura amministrativa: definizione scorretta della base d’asta, capitolati tecnici inadeguati, carenze nella programmazione e assenza di un’effettiva analisi preventiva del mercato. Il presente contributo esamina le principali cause strutturali del fenomeno e individua le misure correttive adottabili dalle stazioni appaltanti. Nel dibattito interno alle amministrazioni pubbliche (e alle società partecipate) e nelle analisi di settore, la gara deserta viene ricorrentemente interpretata come sintomo di un mercato assente o non reattivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Analisi delle disfunzioni nelle procedure di affidamento pubblico

Procedure di affidamento degli enti locali e principi contabili: convegno della Corte dei Conti a SalernoSi è tenuto, ieri, presso lo storico “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno un convegno organizzato dalla Prefettura di Salerno, d’intesa con la...

Leggi anche: “Procedure di affidamento degli enti locali e principi contabili: i controlli della Corte dei Conti”: il convegno

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Analisi delle disfunzioni nelle....

Temi più discussi: Bimekizumab migliora gli outcome di intimità nei pazienti con idrosadenite suppurativa moderata-grave #EHSF26; Mia moglie mi ignora nell'intimità e questa è la causa delle mie disfunzioni sessuali; Disabilità e lavoro pubblico: accesso difficile e inclusione ancora incompleta; Disabilità e lavoro pubblico, un rapporto difficile.

Disabilità. Nella PA 178mila posti scoperti. Prioritario superare le disfunzioni e investire sull’inclusione. Le proposte della Fp CgilNella Pa restano vacanti 178.328 posti riservati alle persone con disabilità, pari al 30,1% della quota prevista. quotidianosanita.it

Fp Cgil, nella P.a. 178mila posti scoperti per persone con disabilitàSono 178.328 le persone che potrebbero lavorare nella Pubblica amministrazione ma a causa delle disfunzioni del sistema non riescono a farlo. E' dunque prioritario superare le disfunzioni e investi ... ansa.it

Un’analisi lucida e oggettiva! “I candidati a sindaco alternativi a Federico Basile dovrebbero proporre la loro visione di città, valutando con oggettività i risultati sin qui ottenuti. Chi si candida a sindaco di una città complessa come Messina dovrebbe proporsi all - facebook.com facebook

#tagada Il commento e l'analisi geopolitica di Nathalie Tocci sulla guerra in Iran ed i possibili scenari futuri dopo gli attacchi di USA e Israele e la reazione di Teheran x.com