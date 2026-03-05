Anagni Dance EXPLOSION

A Anagni si sta preparando la quindicesima edizione del Dance Explosion Competition, che si svolgerà il 22 marzo 2026 al Palazzetto dello Sport. L’evento, dedicato alla danza, coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in un’area appositamente allestita per la competizione. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario della scena dance locale e nazionale.

Quasi tutto pronto per la XV edizione del DANCE ECPLOSION COMPETITION che si terrà ad Anagni presso il Palazzetto dello Sport il prossimo 22 Marzo 2026. L' evento patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Comune di Anagni, sotto la direzione artistica di Marco Franceschetti, ormai punto di riferimento per la danza nel Centro Italia, richiama ogni anno numerosi ballerini provenienti dalla Nazione. Una giornata di Danza, che sarà magistralmente presentata da Gaetano D' Onofrio e Aurora Folcarelli.