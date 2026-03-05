Anagni | 8.500 euro per il teatro sfida al silenzio istituzionale

A Anagni, MadeInTerraneo APS ha avviato una campagna di raccolta fondi per sostenere l’edizione estiva del festival teatrale prevista per luglio 2026. Finora sono stati raccolti circa 8.500 euro, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’evento. La iniziativa si rivolge alla comunità locale e alle persone interessate a contribuire alla realizzazione della manifestazione.

La campagna di raccolta fondi lanciata da MadeInTerraneo APS a Anagni mira a finanziare l'edizione estiva del festival teatrale prevista per luglio 2026. L'iniziativa, avviata su una piattaforma digitale internazionale, punta a raggiungere gli 8.500 euro necessari per garantire la qualità dell'evento senza dipendere esclusivamente da impegni istituzionali. Il progetto nasce dalla volontà di trasformare la provincia in un centro culturale attivo, portando spettacoli di alto livello direttamente nel territorio locale. Con oltre 90 iscritti alla scuola di teatro e un obiettivo finanziario preciso, l'associazione cerca di colmare il vuoto lasciato dal mancato supporto ufficiale registrato nell'anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu Il Teatro Coccia a Roma: incontro istituzionale al Ministero della CulturaSi è svolto ieri, martedì 10 febbraio, a Roma un incontro istituzionale tra il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e una delegazione della... Anagni, MadeInTerraneo APS: un crowdfunding per portare il grande teatro dove non c’èIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...