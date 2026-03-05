Amministrative 2026 Noi Moderati lancia l' avvocato D' Amico | Sarebbe la prima sindaca di Chieti subito un tavolo del centrodestra

L'avvocato Monica D'Amico è stata annunciata come candidata sindaca di Noi Moderati per le amministrative del 2026 a Chieti. La decisione è stata comunicata durante una riunione della sezione teatina del partito di Maurizio Lupi, nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo. Se eletta, sarebbe la prima donna a ricoprire la carica di sindaca nella città.

L'avvocato Monica D'Amico è la candidata sindaca di Noi Moderati. La decisione, dopo l'assenso della stessa professionista, è arrivata nella riunione della sezione teatina del partito di Maurizio Lupi, che si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo. "Noi Moderati - è il commento del segretario provinciale Valentino Di Carlo - è silente, ma non assente nell'interesse della città di Chieti. Non ci appassionano né le fughe in avanti né le querelle sui giornali rivendicando strapuntini, semplicemente l'obbiettivo è salvare la città di Chieti dal suo declino.

