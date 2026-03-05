Amministrative 2026 Noi Moderati lancia l' avvocato D' Amico | Sarebbe la prima sindaca di Chieti subito un tavolo del centrodestra

Da chietitoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato Monica D'Amico è stata annunciata come candidata sindaca di Noi Moderati per le amministrative del 2026 a Chieti. La decisione è stata comunicata durante una riunione della sezione teatina del partito di Maurizio Lupi, nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo. Se eletta, sarebbe la prima donna a ricoprire la carica di sindaca nella città.

Il partito di Maurizio Lupi vuole la vicepresidente del comitato Casa Comune, stimata professionista che opera in città e chiede "condivisione e dialogo" nella coalizione L'avvocato Monica D'Amico è la candidata sindaca di Noi Moderati. La decisione, dopo l'assenso della stessa professionista, è arrivata nella riunione della sezione teatina del partito di Maurizio Lupi, che si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo. "Noi Moderati - è il commento del segretario provinciale Valentino Di Carlo - è silente, ma non assente nell'interesse della città di Chieti. Non ci appassionano né le fughe in avanti né le querelle sui giornali rivendicando strapuntini, semplicemente l’obbiettivo è salvare la città di Chieti dal suo declino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Amministrative San Giovanni in Fiore 2026, Noi Moderati sceglie Marco Ambrogio come SindacoSan Giovanni in Fiore si prepara a una primavera elettorale che si preannuncia ricca di novità e di sfide, con l'ufficializzazione da parte di Noi...

Abc, nuovo scontro in maggioranza. Noi Moderati: “Manca l’intervento deciso della sindaca”“Ennesimo stallo del servizio”; “esautorazione della politica dai processi decisionali e di indirizzo”; e, soprattutto, “dalla sindaca Celentano sta...

Una raccolta di contenuti su Noi Moderati.

Temi più discussi: Amministrative 2026, Noi Moderati lancia l'avvocato D'Amico: Sarebbe la prima sindaca di Chieti, subito un tavolo del centrodestra; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Urbanistica, Santarelli (Misto - Noi Moderati) e Bambagioni (Lista Schmidt): Si apra nuova pagina, comprendendo errori del passato: serve cesura, includere voci critiche | Città di Firenze; Casucci (Noi Moderati): La nostra direzione provinciale all’unanimità ha deciso di sostenere la candidatura di Giuseppe Angiolini.

Noi Moderati scende in campo: ci sono già i primi nomi per la listaSi inizia a definire in maniera più concreta il percorso di Noi Moderati con Anna Maria Celesti – La ... msn.com

Frascati – Il centrodestra ci riprova: Lega, Forza Italia, FdI e Noi Moderati insieme verso il 2027Il centrodestra di Frascati cerca di costruire un percorso unitario per costruire un alternativa al governo della città ... castellinotizie.it

Digita per trovare news e video correlati.