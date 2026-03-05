America’s Cup 2027 colpaccio di mercato per K-Challenge! Arrivano i fenomeni spagnoli Botin Trittel

La 38ª edizione della Coppa America si avvicina e si svolgerà a Napoli nel 2027. Per questa edizione, il team K-Challenge ha annunciato un importante colpo di mercato, includendo i velisti spagnoli Botin e Trittel. La competizione sta entrando nel vivo, con le società coinvolte che rafforzano i loro team in vista dell’appuntamento.

Comincia ad entrare nel vivo il lungo percorso di avvicinamento verso la 38ma edizione della Coppa America, in programma a Napoli nel 2027. È notizia di oggi un importante colpo di mercato che riguarda i francesi di K-Challenge, protagonisti di un'operazione davvero molto interessante nel tentativo di aumentare le loro quotazioni verso la Louis Vuitton Cup. K-Challenge ha ingaggiato infatti la formidabile coppia spagnola composta da Diego Botin e Florian Trittel, due colossi della vela internazionale contemporanea. Gli iberici vantano un palmares sfavillante e sono reduci da un biennio favoloso, in cui hanno conquistato nella classe 49er la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi ed il titolo mondiale a Cagliari oltre ad imporsi nella quarta stagione del SailGP (2023-2024).