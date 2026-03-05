Amer era solo al mondo Impariamo dalla sua morte

Amer Mahmoud, un ragazzo egiziano di 19 anni, è stato ucciso con una coltellata al cuore, senza avere una dimora stabile e senza parenti noti. Era considerato “fratello” da qualcuno, ma non si conosce l’identità di questa persona. La sua morte ha portato alla luce la sua condizione di totale isolamento e senza una rete di supporto familiare o abitativa.

Non un parente, non un amico, solo un "fratello", come lo chiamava lui, che però non si sa chi sia. Oltre a essere solo, Amer Mahmoud, il ragazzo egiziano di 19 anni ucciso con una coltellata al cuore, non aveva nemmeno una casa, se non la strada. Gli operatori della Casa della Carità di Lecco lo aiutavano con un pasto caldo, una doccia e un minimo di assistenza dopo che aveva dovuto lasciare la comunità per minori stranieri non accompagnati in cui era stato ospitato una volta diventato maggiorenne. Tra coloro che si sono occupati di Amer, c'è anche l'avvocato avvocato Marisa Marraffino. "Piccoli furti nei supermercati per mangiare, una rapina di pochi euro, un foglio di via, ma nulla di grave – riferisce il legale -.