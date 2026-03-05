Ambesi | Sinner ha marchiato Indian Wells sul calendario Vuole più resistenza in certe condizioni

Il torneo di Indian Wells sta per iniziare, con i giocatori pronti a scendere in campo nel prestigioso evento californiano, considerato da molti il quinto Slam. L’atleta ha dichiarato di aver segnato questa tappa sul calendario e di puntare a migliorare la resistenza in determinate condizioni. La competizione rappresenta il primo step del “Sunshine Double”, che prosegue con il Masters di Miami.

Siamo pronti per alzare il sipario sul Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). L’importantissimo torneo californiano, da molti considerato il quinto Slam, dà il via al “Sunshine Double” che comprende anche il Masters 1000 di Miami. Nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ogni argomento era incentrato sul cemento californiano. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi dal vincitore di Acapulco, Flavio Cobolli: “Il tennista romano ha alti e bassi, dopotutto ha subito 3 eliminazioni al primo turno per motivi diversi, quindi ha fatto semifinale e ha vinto un torneo. In poche parole si passa da un estremo all’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

