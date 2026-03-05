Alzarsi in piedi quando entra un docente gesto di rispetto o pura formalità? Favorevoli o contrari?

In molte scuole italiane, gli studenti si alzano in piedi quando entra il docente in classe, un gesto che rappresenta rispetto o semplice formalità. Questa abitudine divide opinioni tra chi la considera una buona pratica di cortesia e chi la ritiene un'usanza superata. La questione rimane aperta, con opinioni opposte che si confrontano senza trovare una risposta univoca.

Il gesto di alzarsi in piedi quando entra il docente in classe continua a dividere il mondo della scuola. Il tema è tornato al centro della discussione dopo un articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano, a cura di Manlio Lilli, che ha riaperto il confronto su una pratica tradizionale della scuola italiana spesso interpretata come segno di rispetto verso l'insegnante.

Dovremmo smetterla di alzarci in piedi quando in classe entra un professore
Un rituale talmente automatico da sembrare innocuo, persino affettuoso. Ma è davvero innocuo? Dobbiamo ragionare su cosa succede ogni giorno dentro le aule italiane, su chi detiene il potere in quei l

