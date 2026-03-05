alva inox supera la capolista prata e lascia la zona retrocessione

Alva Inox 2 Emme Service ha vinto la partita al Palasport di Porto Viro contro la capolista Prata, conquistando tre set e lasciando la zona retrocessione. La squadra ha dimostrato determinazione e compattezza, portando a casa un risultato importante in questa fase della stagione. La partita si è conclusa con il punteggio favorevole per Alva Inox, che ha superato la squadra leader della classifica.

Una serata decisiva al Palasport di Porto Viro mostra un Alva Inox 2 Emme Service in salute, capace di imporsi in tre set e di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La formazione guidata da Matteo Bologna costruisce un successo netto contro la capolista Tinet Prata di Pordenone, imponendosi dai blocchi e dai contrattacchi, e mettendo a referto una prestazione al massimo livello di continuità. Il confronto si chiude con un punteggio complessivo 3-0, suggellando una serata in cui i nerofucsia hanno mostrato una solidità tattica e una fisicità che hanno fatto la differenza in campo aperto e in fase di muro-difesa. Il primo set si apre con una battuta aggressiva da parte degli ospiti, ma Porto Viro reagisce sfruttando gli episodi a favore e con una ricostruzione efficace in fase di cambio palla. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

