Alta valle del Montone il Pd | Sì alla fusione

La direzione territoriale del Partito Democratico nel forlivese ha approvato all’unanimità la fusione dei Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto nell’alta valle del Montone. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’unione amministrativa delle tre realtà locali. La delibera è stata condivisa senza voti contrari o astensioni.

La direzione territoriale del Pd forlivese ha detto sì all’unanimità alla fusione dei Comuni dell’alta valle del Montone: Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto. "La fusione – spiega il segretario territoriale, Enrico Monti (nella foto con i dirigenti Pd della Valle del Montone) nel documento che ne è seguito – è una strada giusta e va perseguita con convinzione, se l’obiettivo è rafforzare i servizi, rendere più solide le istituzioni locali e dare prospettive di sviluppo a queste comunità". Il documento aggiunge: "Lo studio di fattibilità consegnato ai Consigli comunali indica che la fusione è un’operazione sostenibile e vantaggiosa: maggiori risorse economiche, rafforzamento della struttura amministrativa, possibilità di specializzazione del personale, più capacità di programmazione e maggiore peso istituzionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

