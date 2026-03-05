Alta tensione a Marassi | prima tentato suicidio poi protesta dei detenuti per oltre 5 ore

A Marassi, nel carcere genovese, si sono verificati due eventi distinti nello stesso reparto di alta sicurezza. Prima un tentato suicidio, poi una protesta che è durata oltre cinque ore, coinvolgendo i detenuti e creando un clima di grande tensione. La situazione ha tenuto sotto assedio le forze dell'ordine per diverse ore.

Alta tensione nel carcere genovese di Marassi, dove nel reparto di alta sicurezza si sono verificati nel giro di poche ore un tentato suicidio e una lunga protesta da parte dei detenuti. Il primo caso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, quando un detenuto marocchino, classe 1989, recluso per produzione e traffico internazionale di stupefacenti, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nella propria cella con un cappio ricavato da alcune lenzuola fissate alle grate della finestra. Il forte rumore ha attirato immediatamente gli agenti di polizia penitenziaria che sono riusciti a intervenire in tempo tagliando il cappio e salvando l'uomo.