L’Aston Martin ha comunicato che Fernando Alonso non potrà completare più di 25 giri durante il Gran Premio d’Australia a Melbourne. La squadra britannica ha ammesso problemi tecnici con le sue monoposto, limitando così la quantità di lavoro che i suoi piloti, Alonso e Lance Stroll, possono svolgere durante la corsa. La situazione ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati di Formula 1.

Alonso e il compagno di squadra Stroll saranno costretti a non superare un certo numero di giri nel primo Gran Premio dell’anno in Australia: ecco perché e quali conseguenze rischiano Sembra incredibile ma l’emergenza tecnica in cui versa la casa automobilista britannica è tale da imporre il ritiro dei propri piloti dopo un certo numero di giri. In conferenza stampa, infatti, il capo team dell’Aston Martin, Adrian Newey. ha dichiarato che la nuova AMR26 ha ancora effettuato il minor numero di giri, nel senso di test di affidabilità, rispetto a tutti gli altri team. “Quella vibrazione nel telaio sta causando alcuni problemi di affidabilità:... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Alonso non può fare più di 25 giri”: l’annuncio choc di Aston Martin

Leggi anche: Aston Martin, Newey: "Le vibrazioni possono far male alle mani dei piloti". E Alonso non va oltre 25 giri...

GP Australia 2026, Aston Martin conferma che i piloti non faranno più di 20 giriLa stagione di Formula 1 2026 si apre subito con un clamoroso colpo di scena al Gran Premio d’Australia sul circuito di Albert Park Circuit.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aston Martin.

Temi più discussi: Vibrazioni Aston Martin, Newey: Secondo Alonso oltre i 25 giri di fila si rischiano danni permanenti alle mani; La cura Newey non funziona, la nuova Aston Martin è un disastro. In Australia pochi giri e ritiro?; F1 | Aston Martin rischia di non qualificarsi ?; L’Aston Martin si smonta in pista: Alonso e Stroll rischiano danni permanenti alle mani.

F1, l'annuncio choc di Newey sulla Aston Martin: «Troppe vibrazioni, Alonso non può fare più di 25 giri senza rischiare danni permanenti ai nervi delle mani»L'annuncio del team principal e designer dell'Aston Martin sul grave ritardo tecnico del motore Honda: «Troppe vibrazioni, dobbiamo limitare il numero delle tornate» ... corriere.it

Gp Australia, Aston Martin da incubo, l’ammissione di Newey e i rischi per Alonso e Stroll: Come una sedia elettricaGp Australia, Aston Martin da incubo, l’ammissione di Newey e i rischi per Alonso e Stroll: Come una sedia elettrica ... sport.virgilio.it

Caos #AstonMartin in F1, la durissima frase: "È come stare su una sedia elettrica. Con quelle vibrazioni..." x.com

Lance Stroll paragona le malsane vibrazioni della sua Aston Martin AMR26 a una scossa elettrica. Quanto resisteranno lui e Fernando Alonso nel Gran Premio d'Australia 2026 di Formula 1 - facebook.com facebook