Almanacco del 5 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 5 marzo raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi famosi, santi celebrati e proverbi del giorno. Oggi vengono ricordate invenzioni importanti e scoperte che hanno segnato il corso della storia, oltre a curiosità e fatti insoliti avvenuti in questa data nel passato. Il giorno si arricchisce di date significative che spaziano nel tempo e nello spazio.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 5 marzo, 51° giorno del calendario gregoriano. Mancano 301 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Giovanni Giuseppe della Croce. Proverbio del giorno: “Marzo ventoso, frutteto maestoso". 1827 – Alessandro Volta: Fisico e inventore tra i più famosi della storia, è grazie a lui che termini come “pila”, “tensione” e “capacità elettrica” sono entrati nell’uso quotidiano. 1876 – Nasce il Corriere della Sera: “Pubblico, vogliamo parlarti chiaro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il 5 marzo è il 64º giorno del calendario gregoriano.

