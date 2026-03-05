Un pomeriggio al Pala Radi ha visto protagonista Adam Filippi, esperto internazionale nel settore del tiro, che ha tenuto un allenamento speciale con i giovani talenti della Vanoli Young. I ragazzi hanno potuto lavorare con un professionista di livello, confrontandosi direttamente con lui durante l’attività che si è svolta nel corso del pomeriggio. L’evento ha coinvolto i giovani atleti e il loro staff tecnico.

Un pomeriggio al Pala Radi ha avuto come protagonista un riferimento internazionale nello sviluppo del tiro, invitato a confrontarsi con i ragazzi della Vanoli Young e con gli allenatori del settore giovanile. L’intervento ha illuminato approcci pratici e una metodologia centrata sui fondamentali, offrendo indicazioni concrete per un percorso di crescita costante nel mondo del basket giovanile. Adam Filippi vanta una carriera internazionale nel scouting e nello sviluppo dei talenti. Entrato in NBA nel 1999 come scout dei New Jersey Nets, all’epoca era il più giovane della lega. Nel corso della carriera ha contribuito a tre titoli NBA con i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant, tra il 2002 e il 2011. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Allenamento speciale con Adam Filippi per i giovani talenti della Vanoli Young

