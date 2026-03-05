Allegri-Real Madrid si può chiudere

L'incontro tra Allegri e il Real Madrid potrebbe concludersi presto, con l'allenatore pronto a trasferirsi in Spagna. Si parla di una richiesta per portare con sé due giocatori dal Milan. Restano incerti i dettagli sul futuro del tecnico rossonero, mentre le trattative tra le parti sono in corso.

Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Occhio al futuro del tecnico rossonero Se Allegri decidesse di approfondire la trattativa, avrebbe già in mente due richieste fondamentali da sottoporre a Pérez. La prima riguarda Luka Modric, centrocampista croato del Milan, che Allegri vorrebbe coinvolgere nel suo staff, qualora Modric decidesse di ritirarsi dal calcio giocato. Il tecnico italiano stima il croato per la sua esperienza e abilità nella gestione dello spogliatoio, una risorsa che Allegri conosce bene grazie a questi mesi insieme in rossonero. La seconda richiesta riguarda Adrien Rabiot, centrocampista francese che ha giocato con Allegri sia alla Juventus che al Milan. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

