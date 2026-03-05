Allarme rosso | blocco traffico e divieti per auto vecchie

L'emergenza smog torna a colpire l'Emilia-Romagna con un nuovo blocco del traffico e restrizioni severe per i veicoli più inquinanti. L'allarme rosso scatta oggi, 5 marzo 2026, coprendo tutte le province della regione, inclusa Forlì-Cesena. Le misure emergenziali restano attive fino a venerdì, data in cui è prevista una nuova rilevazione dei livelli di polveri sottili da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il provvedimento vieta la circolazione nei centri abitati dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, colpendo specificamente i motori diesel Euro 4 e inferiori. La mappa delle limitazioni in vigore I divieti attuali non si limitano solo ai trasporti su strada ma toccano anche le pratiche agricole e domestiche.