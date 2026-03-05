Il Castelfidardo torna in campo domenica 15 marzo dopo la pausa per gli impegni della Rappresentativa Serie D Under 18 alla Viareggio Cup. La squadra non ha giocatori squalificati e si prepara a riprendere il campionato senza assenze dovute a squalifiche. La partita si svolgerà senza particolari restrizioni per quanto riguarda la rosa.

Nessuno squalificato nel Castelfidardo alla ripresa del campionato, domenica 15 marzo, dopo la sosta che si osserverà domenica per gli impegni della Rappresentativa Serie D Under 18 alla Viareggio Cup. Nella prima di due partite casalinghe consecutive che attende la formazione di mister Stefano Cuccù. La prima contro la Recanatese, in un derby da brividi vista la situazione critica che stanno vivendo le due formazioni. Reduci entrambi da due sconfitte (il Castelfidardo sul campo dell’Ostiamare, mentre la Recanatese sul proprio campo contro l’UniPomezia), divise in classifica da sei punti, con il Castelfidardo ultimo e la Recanatese quart’ultima assieme al Chieti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alla ripresa. Il Castelfidardo senza squalificati

Leggi anche: Torino-Lecce, via alla ripresa senza cambi

Spal, le scelte alla ripresa. Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivoIl primo nodo del 2026 che mister Di Benedetto è chiamato a sciogliere riguarda il sostituto di Senigagliesi sul lato destro dell’attacco della Spal.

Tutto quello che riguarda Alla ripresa Il Castelfidardo senza....

Temi più discussi: Castelfidardo, sfuma un pareggio prezioso; Calcio, l’Ostiamare piega il tenace Castelfidardo grazie alla doppietta di Cardella; Tabellino partita Castelfidardo vs Ostiamare; A Castelfidardo Nel grembo dell'azzurro, mostra personale di Maria Grazia Focanti :: Segnalazione a Ancona.

Alla ripresa. Il Castelfidardo senza squalificatiNessuno squalificato nel Castelfidardo alla ripresa del campionato, domenica 15 marzo, dopo la sosta che si osserverà domenica per ... sport.quotidiano.net

Ostiamare-Castelfidardo 2-1: Cardella trascina i lidensiDiretta Ostiamare-Castelfidardo di Domenica 1 marzo 2026: doppietta di Cardella, Gallo pareggia su rigore. Biancoviola solidi e cinici ... calciomagazine.net

Calcio, serie D: Ostiamare-Castelfidardo 2-1: le voci dalla sala stampa - facebook.com facebook