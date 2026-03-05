Il professor Gasp, tecnico della Roma, ha incontrato gli studenti alla Cattolica per condividere alcune considerazioni sul suo percorso. Ha spiegato di essere a Roma perché ama rischiare, anche se la sua esperienza all’Inter è stata breve. Durante l’intervento, ha sottolineato che nello sport come nella vita non ci sono fallimenti, solo vittorie, sconfitte e lezioni.

“Perché ho scelto di venire alla Roma? Perché mi dicevano che era una piazza difficile e io voglio le cose difficili”. Poi un lungo applauso da parte dei studenti dell’Università la Cattolica. Dove Gian Piero Gasperini, durante l’evento "Il Coraggio di Sbagliare”, è stato professore per un giorno. “Se fai bene qui hai una gratificazione più alta. Il livello di rischio è il più alto per questo ho deciso di venire qui anziché accettare altre squadre. Questo mi ha mosso a scegliere la Roma. Si vive di sfide e quando uscirà da questa sfida saprò di aver dato il massimo. Questo vale più di tutto”, ha confermato il tecnico. Ma Gasperini è stato un fiume in piena ed è tornato anche su Roma-Juventus e sulle critiche per la rimonta subita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alla Cattolica c'è prof. Gasp: "A Roma perché amo rischiare, ma all'Inter sono durato poco"

