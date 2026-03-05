Alla Cattolica c' è prof Gasp | A Roma perché amo rischiare ma all' Inter sono durato poco
Il professor Gasp, tecnico della Roma, ha incontrato gli studenti alla Cattolica per condividere alcune considerazioni sul suo percorso. Ha spiegato di essere a Roma perché ama rischiare, anche se la sua esperienza all’Inter è stata breve. Durante l’intervento, ha sottolineato che nello sport come nella vita non ci sono fallimenti, solo vittorie, sconfitte e lezioni.
“Perché ho scelto di venire alla Roma? Perché mi dicevano che era una piazza difficile e io voglio le cose difficili”. Poi un lungo applauso da parte dei studenti dell’Università la Cattolica. Dove Gian Piero Gasperini, durante l’evento "Il Coraggio di Sbagliare”, è stato professore per un giorno. “Se fai bene qui hai una gratificazione più alta. Il livello di rischio è il più alto per questo ho deciso di venire qui anziché accettare altre squadre. Questo mi ha mosso a scegliere la Roma. Si vive di sfide e quando uscirà da questa sfida saprò di aver dato il massimo. Questo vale più di tutto”, ha confermato il tecnico. Ma Gasperini è stato un fiume in piena ed è tornato anche su Roma-Juventus e sulle critiche per la rimonta subita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
