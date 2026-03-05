Alisson Becker potrebbe lasciare il Liverpool nel prossimo mercato, con le società italiane che stanno considerando possibili offerte per il suo acquisto. La decisione sul futuro del portiere brasiliano coinvolge due club di Serie A, la Juventus e l’Inter, che monitorano attentamente la situazione in vista di eventuali trattative. La sua scelta potrebbe influenzare gli equilibri tra le due squadre nelle prossime settimane.

Alisson Becker potrebbe lasciare il Liverpool nel prossimo mercato, con le società italiane pronte a valutare scenari offensivi sul portiere titolare. La situazione è influenzata dalla scadenza del contratto nel 2027, dall'ingresso di Mamardashvili come potenziale alternativa e dall'interesse di due club italiani, Inter e Juventus, che cercano una soluzione di livello per la stagione successiva. Il contratto in essere prevede una chiusura nel 2027, periodo in cui i diritti di mercato potrebbero aprirsi a nuove opportunità. L'attuale ingaggio netto è di 5 milioni di euro all'anno, cifra che le dirigenze potrebbero provare a discutere e contenere durante le negoziazioni.

© Mondosport24.com - Alisson verso la Juventus o l'Inter? La decisione del portiere

