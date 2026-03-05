Alimentari più cari | No alle speculazioni su merci già comprate

Gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari e delle bollette stanno suscitando preoccupazione tra i consumatori, che si trovano a dover affrontare costi più elevati di circa 800 euro all’anno, un importo che si avvicina a uno stipendio mensile. Le voci di mercato indicano speculazioni sul prezzo di merci già acquistate, alimentando ulteriori tensioni nel settore.

Gli aumenti in bolletta, sugli scaffali dei supermercati e nei negozi preoccupano i cittadini perché si parla di circa 800 euro l'anno praticamente quasi uno stipendio. La stima che fa il Codacons è un incremento dei prezzi nel comparto alimentari e bevande del +1% e l'aggravio ulteriore determinato dal conflitto in Medio Oriente sarebbe di + 64 euro annui per la famiglia "tipo", + 93 euro annui per un nucleo con due figli, con una stangata complessiva da +1,65 miliardi di euro solo per l'acquisto di cibi e bevande. La Confconsumatori Prato-Pistoia invita ad una riflessione: "Gran parte delle merci che sono nei magazzini - dice Marco Migliorati, vicepresidente regionale di Confconsumatori - sono già state acquistate, così come le scorte di carburante quindi non può esserci un aumento nell'immediato, altrimenti è speculazione.

