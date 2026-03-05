AliExpress punta sui venditori locali anche in Europa e Italia con Local+

AliExpress ha annunciato l’espansione delle sue attività in Europa e Italia, concentrandosi sui venditori locali attraverso il progetto Local+. La piattaforma invita le aziende italiane a partecipare a questa iniziativa, seguendo l’esempio di Amazon, che ha già avviato programmi simili per aumentare la presenza sul territorio. La strategia mira a rafforzare i rapporti con i venditori italiani e a favorire la crescita del mercato locale.

AliExpress apre alle imprese italiane con Local+, un nuovo canale che permette ai venditori locali di commercializzare i propri prodotti sulla piattaforma senza costi fissi. La sfida ad Amazon è aperta L’iniziativa non è nuova in generale, e non lo è neanche per AliExpress perché è già stata sperimentata in altri mercati europei come la Spagna. L’obiettivo? Creare un punto d’accesso alla rete per le aziende Italiane che ancora non lo hanno, sia per il mercato locale, sia per dare loro un’esposizione ad altri mercati (e clienti) europei. Con il programma Local+, le imprese italiane possono mettere piede nella piattaforma attraverso l’AliExpress Seller Center senza costi fissi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

