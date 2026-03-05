Aleister Black ha dichiarato che la sua rivalità con Randy Orton è appena iniziata, lasciando intendere che ci saranno ulteriori confronti. Nel frattempo, Randy Orton ha già annunciato i suoi piani per WrestleMania 42, senza menzionare alcuna smentita o modifica alle proprie strategie. La questione rimane aperta e senza dettagli su eventuali sviluppi futuri.

Aleister Black ha lasciato intendere che la sua rivalità con Randy Orton potrebbe continuare, anche se Orton ha già dei piani per WrestleMania 42. Il match ha anche visto Black ottenere una grande vittoria dopo l’interferenza di Drew McIntyre. Nonostante quella sconfitta, Orton ha dichiarato la scorsa settimana che, anche se avesse vinto la WWE Elimination Chamber, avrebbe comunque continuato a dare la caccia a Black. Orton ha poi vinto l’Elimination Chamber match e si è assicurato un posto a WrestleMania 42. Tuttavia, Black ritiene che la loro rivalità sia solo all’inizio. In un’intervista a Forbes, Black ha suggerito che il loro recente incontro potrebbe essere l’inizio di una faida più lunga. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Aleister Black: “La mia rivalità con Randy Orton è solo all’inizio”.

